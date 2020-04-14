2020-04-14T13:39:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области у мужчины в сарае нашли больше килограмма марихуаны

Местный житель нашел кусты растения в лесополосе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Эртильском районе сотрудники полиции нашли в сарае у местного жителя 1 200 граммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 14 апреля.

42-летний мужчина рассказал правоохранителям, что нашел кусты растения в лесополосе, просушил их и собирался использовать для личного потребления.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в квартире нашли мертвую 23-летнюю девушку
Из-за коронавируса на Пасху в Воронеже прихожан не пустят в храмы
В Воронежской области в районной больнице изолировали 15 медиков
Для умерших с диагнозом коронавирус предоставят места на одном из кладбищ Воронежа
Музыканты филармонии сыграют воронежцам из дома
В Воронежской области провели 11 806 исследований на наличие коронавируса
В Воронеж вернулся велосипедист, переболевший коронавирусом
Под Воронежем пчеловоды подарили мед пенсионерам на самоизоляции
В Воронежской области у мужчины в сарае нашли больше килограмма марихуаны
Житель Воронежа подарил партию многоразовых масок волонтерам, помогающим пожилым
В Воронежской области за сутки зафиксировано рекордное количество мошенничеств
Режим самоизоляции в Воронеже: возобновят работу только парикмахеры
Воронежским предпринимателям расскажут, как превратить опасности в возможности
В Воронежской области на тракториста возбудили уголовное дело за упавший на работника столб
В Воронежской области погибли два мотоциклиста
В Воронеже поймали серийных похитителей велосипедов
В Воронежской области с начала апреля более тысячи человек стали донорами крови
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
В Воронежской области в сгоревшей времянке нашли тело пенсионерки
В воронежском селе рецидивист отобрал у собутыльника 21 тыс рублей
В Воронежской области выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом на 14 апреля: среди них ребенок и подросток
Под Воронежем иномарки врезались лоб в лоб: один из водителей погиб
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
В Воронеже росгвардейцы оказали помощь попавшему в аварию мотоциклисту
В Воронеже организаторы мероприятий просят финансовой поддержки власти в период коронавируса в обмен на проведение Дня города
Воронежцам показали ночную прогулку барсука
Третий экофестиваль пройдет в Воронеже в онлайн формате
В Воронежской области фестиваль ветеранских хоров проходит онлайн