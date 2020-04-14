В Воронежской области у мужчины в сарае нашли больше килограмма марихуаны
В Эртильском районе сотрудники полиции нашли в сарае у местного жителя 1 200 граммов марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 14 апреля.
42-летний мужчина рассказал правоохранителям, что нашел кусты растения в лесополосе, просушил их и собирался использовать для личного потребления.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU