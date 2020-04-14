Житель Воронежа подарил партию многоразовых масок волонтерам, помогающим пожилым

14 Апр 2020 2020-04-14T13:35:25+03:00

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Воронежец Виктор Трифаненков передал региональному волонтерскому штабу по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса 140 многоразовых масок. 29-летний педагог с некоторых пор занялся небольшим бизнесом по пошиву одежды, но в условиях борьбы с коронавирусом перестроился на пошив масок.

- В конце марта по просьбе знакомых и клиентов решили переключиться на изготовление многоразовых масок. В аптеке их сейчас купить сложно, а людям они очень нужны, – отметил Виктор Трифаненков. – Когда мы узнали, что в сложную минуту ребята-волонтеры протянули руку помощи тем, кто сейчас в ней особенно нуждается, мы на семейном совете единогласно решили передать 10 процентов от первой партии масок волонтерам. 100 масок изготовлены из двухслойного дышащего неопрена, еще 40 - из хлопчатобумажной ткани. В каждую можно для надежности дополнительно заложить фильтр. Его можно сделать, например, из марли и ваты.

За три недели в региональный волонтерский штаб акции #МыВместе по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11 поступило уже более 1,2 тыс. обращений. В основном люди просят помощи в приобретении продуктов и товаров первой необходимости. Растет и число добровольцев. На сегодняшний день их уже более трехсот.

ИСТОЧНИК KP.RU