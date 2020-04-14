В Воронежской области за сутки зафиксировано рекордное количество мошенничеств

14 Апр 2020 2020-04-14T13:13:05+03:00

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В Воронежской области зарегистрировано 15 сообщений о мошенничествах. Большинство из низ совершены бесконтактным способом. Ущерб составил более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 14 апреля.

Так, в полицию обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Затем мужчина заявил горожанке, что службы безопасности зафиксировали подозрительные действия на ее счетах. Мошенник пояснил, что спасти деньги можно только с помощью их перевода на резервный счет. Женщина поверила аферисту и выполнила его инструкции. После этого у нее похитили больше 700 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU