Режим самоизоляции в Воронеже: возобновят работу только парикмахеры

14 Апр 2020 2020-04-14T13:18:03+03:00

Если в салоне красоты будут работать специалисты маникюра-педикюра, визажисты и массажисты, руководителя оштрафуют

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С 14 апреля согласно изменениям нормативно-правовых актов по режиму всеобщей самоизоляции в Воронежской области, сделали послабления для некоторых организаций. В частности, с сегодняшнего дня начали работать ритуальные организации, адвокатские и нотариальные конторы, салоны оптики и парикмахерские. Однако, в работе салонов красоты есть нюансы.

- Разрешено работать только специалистам, оказывающим парикмахерские услуги, то есть - мытье головы, стрижку, укладку, окрашивание, мелирование, завивку волос – как для женщин, так и для мужчин и детей. Разрешено также работать с париками, - отметили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в Воронежской области. – Работа других специалистов красоты в парикмахерских - по маникюру, педикюру, визажистов, массажистов, специалистов по загару – запрещена и будет наказываться штрафами.

Логика простая: постричься в домашних условиях может не каждый, а сделать маникюр-педикюр, накраситься и побриться способен дома любой.

Напомним, режим самоизоляции в Воронежской области ввели с 31 марта: жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости, торговые центры и большинство предприятий закрыты. Исключением стали места продажи продуктов питания и товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU