Воронежским предпринимателям расскажут, как превратить опасности в возможности

14 Апр 2020 2020-04-14T12:39:17+03:00

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20 апреля центр «Мой бизнес» в Воронежской области запускает программу «Бизнес быстрого реагирования. Как превратить опасности в возможности?». Секреты успеха, которые работали еще в конце 2019-го, сегодня не помогают. Новая реальность требует принципиально иного поведения на рынке в условиях кризиса и COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU