Воронежским предпринимателям расскажут, как превратить опасности в возможности
Короткие и бесплатные online-практикумы от центра «Мой бизнес» помогут сформировать новые компетенции
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20 апреля центр «Мой бизнес» в Воронежской области запускает программу «Бизнес быстрого реагирования. Как превратить опасности в возможности?». Секреты успеха, которые работали еще в конце 2019-го, сегодня не помогают. Новая реальность требует принципиально иного поведения на рынке в условиях кризиса и COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU