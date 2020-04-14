2020-04-14T12:29:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области на тракториста возбудили уголовное дело за упавший на работника столб

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения
Юлия ДИДЕНКО
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В Таловском районе возбудили уголовное дело на тракториста за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области во вторник, 14 апреля.

В ноябре прошлого года тракторист-машинист ООО «Агротехнологии» занимался разбрасывателем минеральных удобрений. Во время этого он врезался в столб линии электропередач, который упал на 47-летнего работника той же организации.

В итоге пострадавшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

Орган дознания неоднократно принимал решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но на этом настояла прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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