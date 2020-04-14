В Воронежской области погибли два мотоциклиста

14 Апр 2020 2020-04-14T12:31:28+03:00

Водитель "Ямахи" улетел в кювет и погиб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В понедельник, 13 апреля, около семи часов утра на улице 7 Съезд Советов села Нижний Икорец Лискинского района 35-летний местный житель, ехавший на мотоцикле «Хонда» вылетел с дороги и врезался в дерево. По данным ГИБДД, к аварии привело то, что мужчина не учел особенности и состояние своего транспортного средства, а также не очень хорошую видимость на этом участке. От страшной силы удара мотоциклист погиб на месте.

В тот же день в 18.50 на первом километре трассы «Дон» на участке 1 отд. совхоза «Масловский» - поселок Никольское в Новоусманском районе 36-летний местный житель на мотоцикле «Ямаха» не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте.

"Хонда" после столкновения с деревом.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Обстоятельства обоих ДТП продолжают выяснять. В ГИБДД просят жителей Воронежской области в связи с ситуацией с пандемией коронавируса выезжать на улицу только в случаях крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU