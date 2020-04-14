В Воронеже поймали серийных похитителей велосипедов

14 Апр 2020 2020-04-14T12:19:21+03:00

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В столице Черноземья задержали похитителей велосипедов после того, как в полицию обратились по факту кражи двое владельцев двухколесных транспортных средств с улицы Минской. «Железных коней» увели под покровом ночи из подъездов многоквартирных домов. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 16 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Их задержали. 34-летний мужчина и его 31-летняя гражданская супруга признались, что похищенные велосипеды собирались продать, а деньги потратить приобретение наркотиков. Велосипеды в ближайшее время вернут владельцам. А парочке грозит за кражу до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU