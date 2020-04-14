В Воронежской области с начала апреля более тысячи человек стали донорами крови

14 Апр 2020 2020-04-14T12:01:59+03:00

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В Воронежской области с 1 апреля донорами крови и ее компонентов стали 1154 человека, в том числе 460 человек – на Воронежской областной станции переливания крови (ВОСПК). Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что время режима всеобщей самоизоляции ВОСПК и ее филиалы продолжают работу в обычном режиме. Станция обеспечивает больницы компонентами крови в полном объеме. Медработники соблюдают все условия санитарно-эпидемиологического режима.

Напомним, в конце марта в департаменте здравоохранения сообщили о снижении числа доноров. Причиной стал страх горожан перед коронавирусной инфекцией. После этого медики призвали местных жителей пополнить запасы, чтобы избежать дефицита. Воронежцы к просьбе прислушались.

ИСТОЧНИК KP.RU