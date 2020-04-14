В Воронежской области в сгоревшей времянке нашли тело пенсионерки
С 13 на 14 апреля на пожаре в поселке Анна погибла женщина.
- Сообщение о пожаре на ул. Мичурина поступило на пульт дежурного в 23.59 13 апреля. Через 14 минут две пожарные машины огонь потушили. Сгорела времянка площадью 56 метров. На месте пожара обнаружили тело 65-летней женщины. Эксперты выясняют причину гибели пенсионерки и возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Если вы стали свидетелем пожара или несчастного случая, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU