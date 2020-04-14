В воронежском селе рецидивист отобрал у собутыльника 21 тыс рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T10:53:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Хлебное Новоусманского района один собутыльник ограбил другого. Днем 12 апреля компания отмечала День космонавтики на улице у одного из домов.

В процессе пьянки 41-летний рецидивист заметил у пожилого собутыльника при себе крупную сумму денег. Когда 70-летний мужчина отправился домой, зэк избил его и отобрал более 21 тысячи рублей. Избитого мужчину на улице заметила его родственница и сообщила в полицию.

Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Он признался, что 8000 рублей уже успел потратить. За грабеж ему светит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU