В воронежском селе рецидивист отобрал у собутыльника 21 тыс рублей
В селе Хлебное Новоусманского района один собутыльник ограбил другого. Днем 12 апреля компания отмечала День космонавтики на улице у одного из домов.
В процессе пьянки 41-летний рецидивист заметил у пожилого собутыльника при себе крупную сумму денег. Когда 70-летний мужчина отправился домой, зэк избил его и отобрал более 21 тысячи рублей. Избитого мужчину на улице заметила его родственница и сообщила в полицию.
Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Он признался, что 8000 рублей уже успел потратить. За грабеж ему светит до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU