Под Воронежем иномарки врезались лоб в лоб: один из водителей погиб

14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:16+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель "Ауди" погиб на месте аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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13 апреля в 21.45 на 195 километре дороги Курск-Борисоглебск в Хохольском районе произошла авария, где погиб человек.

- На участке неподалеку от магистрали «Каспий» 52-летний житель Хохольского района, руливший «Ауди-100» врезался в ехавший навстречу грузовик «Рено-Магнум», которой управлял 55-летний житель Рамонского района. От удара водитель немецкой иномарки погиб на месте аварии. Мужчина, руливший «Рено», не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают, - рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

У грузовика разбита передняя часть, но водитель серьезных травм не получил.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU