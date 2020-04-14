Под Воронежем иномарки врезались лоб в лоб: один из водителей погиб
13 апреля в 21.45 на 195 километре дороги Курск-Борисоглебск в Хохольском районе произошла авария, где погиб человек.
- На участке неподалеку от магистрали «Каспий» 52-летний житель Хохольского района, руливший «Ауди-100» врезался в ехавший навстречу грузовик «Рено-Магнум», которой управлял 55-летний житель Рамонского района. От удара водитель немецкой иномарки погиб на месте аварии. Мужчина, руливший «Рено», не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают, - рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
У грузовика разбита передняя часть, но водитель серьезных травм не получил.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU