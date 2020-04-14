В Воронеже росгвардейцы оказали помощь попавшему в аварию мотоциклисту
И вызвали "скорую" и ДПС
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Вечером 14 апреля экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области заметил лежащего на проезжей части мотоциклиста.
Старший сержант полиции Артем Козырин и сержант полиции Владислав Менжулин увидели выяснили, что пострадавший - участник дорожно-транспортного происшествия. Росгвардейцы оцепили место происшествия, а также вызвали пострадавшему "скорую", а также сотрудников ДПС. До прибытия медиков росгвардейцы оказали мотоциклисту доврачебную помощь. А прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU