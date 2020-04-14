В Воронеже организаторы мероприятий просят финансовой поддержки власти в период коронавируса в обмен на проведение Дня города

14 Апр 2020 2020-04-14T09:51:38+03:00

Бизнесмены готовы организовать праздник за свой счет, если им помогут в данный момент, когда все мероприятия отменены

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Воронежские организаторы развлекательных мероприятий обратились к губернатору с просьбой о поддержке их бизнеса. Напомним, из-за объявленного в связи с пандемией коронавируса режима самоизоляции закрыты все учреждения культуры, а массовые мероприятия отменены до 1 июня (пока, что будет дальше, неизвестно). Организаторы событий несут убытки – этот бизнес попал в официальный перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обращение к губернатору Воронежской области Александру Гусеву подписали 21 руководитель организаций, работающих в развлекательной сфере.

- Вне зависимости от сроков карантина и режима самоизоляции запрет на проведение массовых мероприятий полностью остановил нашу деятельность. Можно предполагать, что она приостановлена минимум на четыре месяца. Это означает, что содержание сотрудников, бремя выплат всех видов платежей наши компании должны будут нести все эти месяцы, не имея даже теоретического шанса сформировать какую-либо выручку для исполнения всех наших обязательств, - говорится в обращении.

Предприниматели, обращаясь к правительству Воронежской области, просят материальной поддержки на каждого официально трудоустроенного сотрудника, так как они «фактически сейчас являются безработными», налоговых и кредитных «каникул», разрешения проводить мероприятия численностью до 50 человек на открытых пространствах, как только будет позволять эпидемиологическая обстановка.

Взамен организаторы мероприятий обязуются провести День города-2020 за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU