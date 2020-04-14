Воронежцам показали ночную прогулку барсука

14 Апр 2020 2020-04-14T09:21:05+03:00

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В объектив фотоловушки Хоперского заповедника попал самый крупный представитель семейства куньих - барсук.

Его нельзя ни с кем перепутать из-за характерного внешнего вида – тело животного напоминает каплю или клин: более узкое у головного конца туловище расширяется к хвосту, а морда расписана черно-белыми полосами. Тело барсука предрасположено к рытью, его пальцы имеют тупые и длинные когти, шея очень короткая и за счет массы он, опираясь на коротенькие ножки, с легкостью проталкивает тело в землю. В длину взрослый барсук достигает от 60 до 90 см, длина его хвоста составляет 20-24 см, вес до 24 кг, а перед периодом спячки он возрастает до 34 кг.

- Барсуки очень чистоплотны. Время от времени они устраивают «генеральную уборку» в своих норах, выволакивая наружу старые подстилки. Барсуки роют обширные и многоярусные норы, если углубиться в землю ниже, чем на пять метров, то можно обнаружить гнездовые камеры, где живут более 20 барсуков, - отметили в Хоперском заповеднике.

Барсук выбирает себе пару, с который живет всю свою жизнь. В среднем, продолжительность жизни барсуков длится 10-12 лет в условиях дикой природы. В домашних условиях они могут жить до 16 лет. Эти животные выделяют особое пахучее вещество, благодаря которому они могут узнавать друг друга и общаться.

Барсук в Хоперском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU