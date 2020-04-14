2020-04-14T09:21:05+03:00
Дом. Семья

Воронежцам показали ночную прогулку барсука

Видео снял Хоперский заповедник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В объектив фотоловушки Хоперского заповедника попал самый крупный представитель семейства куньих - барсук.

Его нельзя ни с кем перепутать из-за характерного внешнего вида – тело животного напоминает каплю или клин: более узкое у головного конца туловище расширяется к хвосту, а морда расписана черно-белыми полосами. Тело барсука предрасположено к рытью, его пальцы имеют тупые и длинные когти, шея очень короткая и за счет массы он, опираясь на коротенькие ножки, с легкостью проталкивает тело в землю. В длину взрослый барсук достигает от 60 до 90 см, длина его хвоста составляет 20-24 см, вес до 24 кг, а перед периодом спячки он возрастает до 34 кг.

- Барсуки очень чистоплотны. Время от времени они устраивают «генеральную уборку» в своих норах, выволакивая наружу старые подстилки. Барсуки роют обширные и многоярусные норы, если углубиться в землю ниже, чем на пять метров, то можно обнаружить гнездовые камеры, где живут более 20 барсуков, - отметили в Хоперском заповеднике.

Барсук выбирает себе пару, с который живет всю свою жизнь. В среднем, продолжительность жизни барсуков длится 10-12 лет в условиях дикой природы. В домашних условиях они могут жить до 16 лет. Эти животные выделяют особое пахучее вещество, благодаря которому они могут узнавать друг друга и общаться.

Барсук в Хоперском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже росгвардейцы оказали помощь попавшему в аварию мотоциклисту
В Воронеже организаторы мероприятий просят финансовой поддержки власти в период коронавируса в обмен на проведение Дня города
Воронежцам показали ночную прогулку барсука
Третий экофестиваль пройдет в Воронеже в онлайн формате
В Воронежской области фестиваль ветеранских хоров проходит онлайн
Театр оперы и балета приглашает воронежцев на виртуальную экскурсию
В мае в Воронеже снесут 19 киосков, работавших без документов
В Воронежской области еще 20 человек изолировали с подозрением на коронавирус
В Воронеже увеличили число работающих маршрутных автобусов
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 13 апреля выросло до 16 человек
Стали известны результаты анализов на коронавирус прилетевших из Таиланда воронежцев
Режим самоизоляции в Воронежской области: с 14 апреля открываются парикмахерские и салоны оптики
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Воронеже: прибывших из Москвы и Петербурга обяжут изолироваться
В Воронеже сотрудники авиазавода стояли в огромной очереди, чтобы попасть на работу
Воронежцам напомнили, как оградить пожилых родственников от мошенничества на тему коронавируса
Дорожники ночью снимут старое покрытие на трех улицах Воронежа
В Воронежской области бегавшего от военкомата призывника могут посадить в тюрьму
В Воронежской области молодые люди могут сесть на 5 лет за то, что не отдали найденную банковскую карту
В Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции еще одного мужчину
Разоблачение фейка: как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами
В Воронеже на улице без тротуара с огромными ямами люди каждый день рискуют попасть под машину
В условиях самоизоляции драмтеатр прочитает воронежцам «Сказки на ночь» онлайн
Жители трех улиц Воронежа остались без электричества
Воронежец отомстил бывшей, разместив ее интимные фото в интернете
Агрохолдинг в Воронежской области не соблюдал экологический контроль