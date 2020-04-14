Третий экофестиваль пройдет в Воронеже в онлайн формате

14 Апр 2020 2020-04-14T09:02:18+03:00

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В условиях самоизоляции, объявленной в период борьбы с распространением коронавируса, организаторы воронежского экофестиваля не стали его отменять. Третий экофестиваль пройдет в режиме home – то есть онлайн. Стать его участником можно с 25 по 26 апреля из любой точки мира, сидя на диване.

Для тех, кого интересует тема экологии и бережного отношения к нашей планете, кто хочет поменять свой образ жизни и сделать его более экологичным, ЭкоФест Home готовит лайф встречи с экспертами, блогерами и просто интересными людьми, которые поделятся знаниями об экологичных товарах, разумном потреблении и современных экотрендах, мастер-классы, развлечения для детей и лайфхаки для родителей, душевные разговоры с психологами на актуальные темы, музыку и танцы - от рока до классики, показ фильмов и роликов на экотему, игры online, маркет полезных товаров.

Фестиваль пройдет в соцсетях 25-26 апреля с 11.00 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU