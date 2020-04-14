В Воронежской области фестиваль ветеранских хоров проходит онлайн
Из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса второй конкурс хоров ветеранов «С песней по жизни» проходит в Воронежской области онлайн. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В масштабном творческом смотре принимают участие 24 ветеранских хора из 18 районов области.
За первую неделю на сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино и на канале в YouTube выступления хоров осмотрели онлайн около 2000 земляков. На сегодня в тройке лидеров по просмотрам и оценкам хоры ветеранов из Грибановского, Нижнедевицкого и Аннинского районов Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU