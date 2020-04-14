Театр оперы и балета приглашает воронежцев на виртуальную экскурсию
Воронежский театр оперы и балета придумывает новые дистанционные формы общения со зрителями в условиях самоизоляции, объявленной в период борьбы с распространением коронавируса. И предлагает совершить виртуальную прогулку по своему зданию. Онлайн путешествие пройдет 14 апреля.
Во время прогулки по зданию театра воронежцев познакомят с интересными фактами, связанными с историей строения, его декоративным убранством и отличительными особенностями, секретами великолепной акустики зрительного зала
Экскурсию будет сопровождать рассказ о первых спектаклях, сыгранных в этом здании, и о знаковых постановках, которые в прошлом веке впервые были поставлены именно на воронежской сцене.
ИСТОЧНИК KP.RU