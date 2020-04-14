Театр оперы и балета приглашает воронежцев на виртуальную экскурсию

14 Апр 2020 2020-04-14T08:22:41+03:00

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Воронежский театр оперы и балета придумывает новые дистанционные формы общения со зрителями в условиях самоизоляции, объявленной в период борьбы с распространением коронавируса. И предлагает совершить виртуальную прогулку по своему зданию. Онлайн путешествие пройдет 14 апреля.

Во время прогулки по зданию театра воронежцев познакомят с интересными фактами, связанными с историей строения, его декоративным убранством и отличительными особенностями, секретами великолепной акустики зрительного зала

Экскурсию будет сопровождать рассказ о первых спектаклях, сыгранных в этом здании, и о знаковых постановках, которые в прошлом веке впервые были поставлены именно на воронежской сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU