2020-04-13T21:08:35+03:00
Общество

В Воронеже увеличили число работающих маршрутных автобусов

На линии в этот понедельник работали уже 693 маршрутки
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На предыдущей неделе ежедневно росло число пассажиров в общественном транспорте Воронежа. Например, 6 апреля количество людей в маршрутках увеличилось на 34,7% в сравнении с предыдущим днем.

Рост продолжился и в дальнейшем: 7 апреля - еще на 5,6%, 8 апреля - на 0,7%, 9 апреля - на 5,7%, а 10 апреля - на 5,57%.

Управление транспорта ежедневно анализирует ситуацию для выпуска на линию дополнительных машин. Однако 10 апреля общее падение пассажиропотока по сравнению с 10 марта - 69%.

В итоге 13 апреля в 8.00 на линии работало уже 693 маршрутки (обычно 1200).

- В пиковые периоды выполняется примерно в два раза больше транспортной работы, чем есть пассажиропотока. Это соотношение поддерживается для того, чтобы уменьшить количество людей в транспорте. Собственно, в понедельник каких-либо жалоб не зафиксировано, - комментируют в пресс-службе мэрии.

Управление транспорта по-прежнему настоятельно не рекомендует горожанам совершать поездки без крайней необходимости, тем более в пиковое время, а при вынужденном выходе из дома следовать всем рекомендациям медиков и Роспотребнадзора.

Отметим, что в этом году мэрия не будет пускать на Пасху дополнительные маршруты к кладбищам, как было в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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