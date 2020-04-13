Режим самоизоляции в Воронежской области: с 14 апреля открываются парикмахерские и салоны оптики

13 Апр 2020 2020-04-13T20:20:17+03:00

Также разрешена работа ритуальных организаций, судов, адвокатских и нотариальных контор

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С 14 апреля вступят в силу изменения в нормативно-правовые акты по режиму всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Напомним, что соответствующий режим ввели с 31 марта: жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

Помимо торговых и развлекательных центров до особого распоряжения прекращают работу супермаркеты, аутлет-центры, ярмарки, рынки и прочие заведения. Исключением стали только места продажи продуктов питания и товаров первой необходимости.

Видимо, режим было решено немного смягчить. В частности, с 14 апреля открываются парикмахерские и салоны оптики. Разрешена работа ритуальных организаций, судов, адвокатских и нотариальных контор, органов дознания и следствия, судебно-экспертных учреждений.

Также не будут ограничивать волонтеров - для доставки продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся. Разрешено донорство крови.

Вместе с тем появляются и новые обязательства. Работодателям, чьи предприятия могут работать в режиме самоизоляции, предстоит заполнить в течение 3 дней специальную форму. Это нужно, чтобы контролировать число действующих сотрудников.

Комиссия по экономической безопасности подготовит предложения по мерам господдержки организаций, ИП и граждан, деятельность которых ограничена в связи с режимом самоизоляции.

В пресс-службе правительства Воронежской области отметили, что режим самоизоляции по-прежнему действует до 30 апреля. Однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU