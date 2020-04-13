Новые меры по борьбе с коронавирусом в Воронеже: прибывших из Москвы и Петербурга обяжут изолироваться

13 Апр 2020 2020-04-13T21:22:21+03:00

О приезде в наш регион из столицы нужно будет предупреждать по специальному телефону

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Губернатор Александр Гусев внес уточнения в нормативно-правовые акты по режиму всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Так, с 14 апреля люди, приезжающие в наш регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны самоизолироваться на 14 дней. Им нужно сообщить о своем возвращении по телефону +7 (473) 21-00-461.

Правда, и в этом правиле есть исключение: если человек приехал в Воронежскую область в командировку, то на него правила самоизоляции не распространяются.

Отметим, случаи, когда COVID-19 заражаются не после поездки за рубежа, а после посещения столицы участились. Например, Роспотребнадзор 13 апреля подтвердил еще одиннадцать случаев заражения новым коронавирусом в Воронежской области. Среди них 44-летний медик, который недавно выезжал в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU