2020-04-13T19:19:16+03:00
Общество

В Воронеже сотрудники авиазавода стояли в огромной очереди, чтобы попасть на работу

На предприятии пообещали дополнительно заняться контролем соблюдения временных интервалов прихода на предприятие
Юрий КОЗЛОВ
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Люди стояли совсем рядом - какая уж тут социальная дистанция!Люди стояли совсем рядом - какая уж тут социальная дистанция!Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали фото огромной очереди у проходной авиазавода. Автор себя не назвал, но на предприятии признали, что снимок – не фейк.

В областном правительстве ранее не сообщали, что работа на предприятии продолжается. Однако на авиазаводе пояснили, что от их производства зависит экономическое развитие и занятость населения целого ряда регионов, а также обороноспособность страны. А значит, предприятие просто не может остановить работу.

- С учетом этого разработан график работы сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятий, отвечают за непрерывные производственные процессы и выполнение важнейших государственных программ, - пояснили в пресс-службе авиазавода. - Для минимизации рисков предусмотрено разделение временных интервалов прихода на работу для разных категорий сотрудников. В частности, 13 апреля доступ в различные подразделения предприятия был организован через три проходных. Каждому сотруднику при входе на предприятие измерили температуру, руки были обработаны антисептиком, выделены средства индивидуальной защиты. Предприятие делает все возможное, чтобы минимизировать эпидемиологические риски. Но мы проведем дополнительную работу по организации соблюдения сотрудниками режима временных интервалов прихода на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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