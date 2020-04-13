2020-04-13T19:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцам напомнили, как оградить пожилых родственников от мошенничества на тему коронавируса

Общественный совет при воронежском главке МВД записал специальное видео
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Общественный совет против мошенничества.

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Пожилые люди стали самой уязвимой группой населения во время коронавируса. Не только потому, что инфекция угрожает их здоровью, но и из-за того, что COVID-19 стал поводом для новой волны мошенничества. Видеопамятку о том, как защитить своих мам и пап, бабушек и дедушек от аферистов, записали представители общественного совета при воронежском главке МВД. Обязательно посмотрите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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