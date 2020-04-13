2020-04-13T18:47:28+03:00
Общество

Дорожники ночью снимут старое покрытие на трех улицах Воронежа

В рамках нацпроекта в городе стартовал ремонт
Олег ИВАНОВ
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В течение двух лет в Воронеже должны обновить 27 улиц - 10 апреля стартовали работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в пресс-службе мэрии сообщили, что с 13 на 14 апреля планируется провести фрезерование покрытия на улице Арбатская, на участке улицы Дубровина (от улицы Чебышева до стелы «Воронеж») и на улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской).

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.

Отметим, что за последние три года в рамках федерального проекта в Воронеже было полностью обновлено дорожное покрытие более чем на 190 улицах общей протяженностью свыше 330 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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