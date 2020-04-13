В Воронежской области бегавшего от военкомата призывника могут посадить в тюрьму

13 Апр 2020 2020-04-13T18:01:56+03:00

Он прошел все проверки, но так и не явился на сборный пункт

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23-летний житель Борисоглебска состоял на воинском учете в местном военном комиссариате. В октябре 2019 года молодой человек прошел все необходимые процедуры и должен был прибыть на сборный пункт военкомата. Соответственно оттуда его бы уже отправили к месту службы.

Парень даже не "бегал" по сути, он не раз лично получал повестки - а потом просто не приходил. С 12 ноября по 24 декабря 2019 года в военкомате его так и не дождались. Теперь же парню предстоит ответить за уклонение от прохождения военной службы (ч.1 ст. 328 УК РФ).

- Свою вину в содеянном молодой человек признал. При этом, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - сообщил и.о.руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального СУ Сергей Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU