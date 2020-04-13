В Воронежской области молодые люди могут сесть на 5 лет за то, что не отдали найденную банковскую карту

13 Апр 2020 2020-04-13T17:57:52+03:00

Наоборот, они на радостях накупили на нее разных мелочей в магазинах

Изменить размер текста: A A

32-летний житель Лисок на днях пришел в полицию и заявил, что потерял свою банковскую карту. Вскоре он узнал, что с нее списали деньги – около 16 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи видеокамер в торговых точках, где снимали деньги. Сотрудники уголовного розыска в итоге установили личности двух молодых людей, делавших эти операции. Ими оказались лискинцы 24 и 25 лет. Оперативники задержали мужчин и доставили их в отдел полиции.

Молодые люди признали свою вину и рассказали, что нашли карту на улице, а потом, используя ее, делали мелкие покупки – примерно до тысячи рублей - в нескольких магазинах.

- В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». До суда их отпустили под подписку о невыезде. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU