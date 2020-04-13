2020-04-13T17:57:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области молодые люди могут сесть на 5 лет за то, что не отдали найденную банковскую карту

Наоборот, они на радостях накупили на нее разных мелочей в магазинах
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

32-летний житель Лисок на днях пришел в полицию и заявил, что потерял свою банковскую карту. Вскоре он узнал, что с нее списали деньги – около 16 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи видеокамер в торговых точках, где снимали деньги. Сотрудники уголовного розыска в итоге установили личности двух молодых людей, делавших эти операции. Ими оказались лискинцы 24 и 25 лет. Оперативники задержали мужчин и доставили их в отдел полиции.

Молодые люди признали свою вину и рассказали, что нашли карту на улице, а потом, используя ее, делали мелкие покупки – примерно до тысячи рублей - в нескольких магазинах.

- В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». До суда их отпустили под подписку о невыезде. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сотрудники авиазавода стояли в огромной очереди, чтобы попасть на работу
Воронежцам напомнили, как оградить пожилых родственников от мошенничества на тему коронавируса
Дорожники ночью снимут старое покрытие на трех улицах Воронежа
В Воронежской области бегавшего от военкомата призывника могут посадить в тюрьму
В Воронежской области молодые люди могут сесть на 5 лет за то, что не отдали найденную банковскую карту
В Воронежской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции еще одного мужчину
Разоблачение фейка: как в Воронеже работают медики с зараженными коронавирусом пациентами
В Воронеже на улице без тротуара с огромными ямами люди каждый день рискуют попасть под машину
В условиях самоизоляции драмтеатр прочитает воронежцам «Сказки на ночь» онлайн
Жители трех улиц Воронежа остались без электричества
Воронежец отомстил бывшей, разместив ее интимные фото в интернете
Агрохолдинг в Воронежской области не соблюдал экологический контроль