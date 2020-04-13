2020-04-13T16:50:15+03:00
Общество

В Воронеже на улице без тротуара с огромными ямами люди каждый день рискуют попасть под машину

В мэрии пообещали, что в 2020 году там сделают ремонт
Юрий КОЗЛОВ
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На отдельных участках улицы Кораблинова ям больше, чем асяальта.На отдельных участках улицы Кораблинова ям больше, чем асяальта.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Жители улицы Кораблинова Коминтерновского района каждый день рискуют оказаться под машиной или во всяком случае сбитыми ею. Дело в том, что по этой располагающейся в частном секторе далеко не магистрали водители повадились объезжать частенько бывающую переполненной улицу Шишкова. В итоге дорожное покрытие быстро разбилось, теперь там масса ям, в непогоду заполняющихся лужами. Чтобы выйти на работу или в магазин, местным жителям приходится лавировать. Надо ухитриться и под машину не попасть, и в яме не утонуть.

У некоторых жителей Кораблинова терпение лопнуло, и они пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты ОНФ попросили муниципалитет провести обследование состояния проезжей части и включить капитальный ремонт этой дороги в план работ на 2021 год. Общественники также указали на необходимость установки нескольких «лежачих полицейских».

В мэрии ситуацию прокомментировали так:

- Муниципальные службы анализируют обращения граждан и на их основе планируют те или иные работы. Замена верхних изношенных слоев асфальта на улице Кораблинова от дома 49 до пересечения с Ипподромной уже запланирована районной управой на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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