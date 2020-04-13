В условиях самоизоляции драмтеатр прочитает воронежцам «Сказки на ночь» онлайн

13 Апр 2020 2020-04-13T16:45:16+03:00

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Воронежские учреждения культуры продолжают придумывать все новые дистанционные формы общения со зрителями в период борьбы с коронавирусом. С 13 апреля драмтеатр запускает новый онлайн проект вместе с городскими библиотеками и школой-интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ведущие актеры Кольцовского театра будут читать «Сказки на ночь». Ежедневно в 20.00 на сайте театра и в соцсетях будут появляться новые видеозаписи, снабженные сурдопереводом. Откроет цикл артист Вячеслав Зайцев. В понедельник он прочтет четыре сказки, которые были собраны в Воронежской области: «Пчела и заяц», «Сказка про зверей», «Сказка про камбалу», «Сова и ворон».

ИСТОЧНИК KP.RU