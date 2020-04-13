Жители трех улиц Воронежа остались без электричества

13 Апр 2020 2020-04-13T16:05:57+03:00

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Авария на электросетях оставила без электричества сотни жителей Коминтерновского района. Около половины четвертого дня в понедельник, 13 апреля, свет пропал в домах по улицам 45-ой Стрелковой дивизии, Транспортной и на Московском проспекте.

Как рассказали «Комсомолке» в управе Коминтерновского района, на месте аварии уже работают бригады «Горэлектросети». Устранить последствия они обещают в течение двух-трех часов.

Напомним, завтра, 14 апреля, жителей домов, расположенных по улицам Хользунова, Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого и Московскому проспекту, ждет другая коммунальная неприятность: из-за работ на водопроводе в их квартирах на весь день пропадет вода.

ИСТОЧНИК KP.RU