Воронежец отомстил бывшей, разместив ее интимные фото в интернете

13 Апр 2020 2020-04-13T15:53:41+03:00

За распространение сведений о частной жизни ему грозит штраф в 200 тысяч рублей

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего воронежца, которого обвиняют в незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия.

Как рассказали в пресс-службе СУСК по области, ранее мужчина в течение года состоял в отношениях с потерпевшей, а в мае 2018, спустя 8 лет, предложил женщине возобновить отношения. Но получил категоричный отказ. Оскарбленный бывший в отместку разместил в открытом интрнет-доступе интимные фотографии женщины.

- На следствии мужчина полностью признал свою вину в содеянном. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем, утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Роман Филатов.

Обвиняемому грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU