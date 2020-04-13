2020-04-13T14:46:26+03:00
Происшествия

В Воронеже молодой человек попался росгвардейцам с дорогой выпивкой в кармане

Он пытался пронести бутылку через кассу, не заплатив
Юрий КОЗЛОВ
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В одном из сетевых гипермаркетов Советского района случилось ЧП. Росгвардейцы выехали туда, среагировав на сработавшую кнопку тревожной сигнализации. На месте происшествия они выяснили, что сотрудник магазина заметил, как молодой человек пытается пронести в кармане дорогую бутылку алкоголя, не заплатив.

Росгвардейцы задержали юношу, установили его личность – ему 23 года, живет он в Воронеже. Молодого человека передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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