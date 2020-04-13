2020-04-13T14:42:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области никто не заразился в больнице, которую изолировали из-за угрозы распространения коронавируса

Уже на этой неделе медучреждение должно начать работать в штатном режиме
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Калачеевской районной больнице не выявили больше ни одного нового заражения коронавирусом. Хотя на время терапевтический корпус этого медучреждения даже пришлось изолировать. Было взято более 300 проб у так называемого «контактного круга» - а это и медики, и другие пациенты. Они могли заразить от 29-летнего мужчины, который некоторое время провел в больницею

Напомним, до этого стало известно, что один из пациентов мог скрыть от врачей, что недавно вернулся из-за границы или из другого региона с напряженной эпидемиологической обстановкой. При этом он поступил с диагнозом пневмония.

2 апреля речи о новой коронавирусной инфекции не шло. Но уже тогда главный эпидемиолог департамента здравоохранения Ольга Дудникова сообщала о некой «клинической картине» и «эпиданамнезе», из-за которых начали проводить «противоэпидемические мероприятия».

О том, что COVID-19 подтвердился у 29-летнего парня сообщили 4 апреля. Однако в оперштабе утверждают, что молодой человек не выезжал в последнее время за рубеж.

- Можно говорить о правильности и своевременности действий, предпринятых Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения. Распространение коронавируса не допущено. Особый режим по отдельному корпусу больницы будет снят на этой неделе. Все медучреждение целиком продолжит работу в штатном режиме, - отметили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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