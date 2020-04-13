В Воронеже юноша угнал «Лексус», чтобы покатать девушку

13 Апр 2020 2020-04-13T14:32:16+03:00

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В Левобережном районе заявление в полицию об угоне «Лексуса С-300» написал его 56-летний хозяин. Стражам порядка он рассказал, что машина была припаркована возле одного из домов на улице Небольсина. Ночью она исчезла.

Оперативники вскоре нашли машину в лесополосе садоводческого товарищества «Горняк». И стали ловить угонщика на живца. Вскоре к «Лексусу» подошел молодой человек и попытался сесть в салон. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Личность парня установили, это 18-летний воронежец. Молодой человек признал свою вину. Он заявил, что угнал «Лексус», чтобы покатать девушку. Для этого повредил замок, залез в салон и нажал на газ. Долго не проехал, потому что заглох двигатель. Юноша на время ушел, а потом вернулся, а полицейские его уже ждали…

- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда юноша будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU