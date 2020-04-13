В Воронеже руководителя, помогавшего детям-инвалидам, подозревают в мошенничестве на 700 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T12:55:42+03:00

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Полицейские отправили в суд уголовное дело 49-летнего руководителя спортивной общественной организации. По версии следствия, в 2018 году он получил субсидию на сумму около 2,5 миллионов рублей. Мужчина создал проект по организации социально-адаптивных игровых занятий среди детей с ограниченными возможностями. Отдельными статьями расходов руководитель выделил занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей. Однако эти обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды. Общий ущерб от этих действий начальника организации составил более 700 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Его будет рассматривать в Центральном районном суде - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU