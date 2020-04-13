Режим самоизоляции в Воронеже: женщина решила пожарить шашлык на балконе

13 Апр 2020 2020-04-13T12:54:11+03:00

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Жительница Воронежа решила скрасить самоизоляцию порцией свежего шашлыка. Заказывать еду с доставкой она не решилась. Нарушать режим, видимо, также не хотела. Поэтому установила мангал у себя на балконе. Языки пламени, поднимающиеся порой до потолка и привлекли внимание соседей.

Видео записано в одной из многоэтажек на улице Ломоносова в Воронеже. Как сообщили спасатели, шашлычница оштрафована, пожара не случилось только по счастливой случайности.

- В очередной раз напоминаем: костры и мангалы на территории Воронежской области запрещены везде. Особенно - на балконах, - комментируют в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено ездить в лес и разводить костры. В области нарушителей уже начали выслеживать с помощью беспилотников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="406" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/772768" frameborder="0"></iframe> Женщина в Воронеже жарит шашлык на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU