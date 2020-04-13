Режим самоизоляции в Воронеже: женщина решила пожарить шашлык на балконе
Жительница Воронежа решила скрасить самоизоляцию порцией свежего шашлыка. Заказывать еду с доставкой она не решилась. Нарушать режим, видимо, также не хотела. Поэтому установила мангал у себя на балконе. Языки пламени, поднимающиеся порой до потолка и привлекли внимание соседей.
Видео записано в одной из многоэтажек на улице Ломоносова в Воронеже. Как сообщили спасатели, шашлычница оштрафована, пожара не случилось только по счастливой случайности.
- В очередной раз напоминаем: костры и мангалы на территории Воронежской области запрещены везде. Особенно - на балконах, - комментируют в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено ездить в лес и разводить костры. В области нарушителей уже начали выслеживать с помощью беспилотников.
Женщина в Воронеже жарит шашлык на балконе.
ИСТОЧНИК KP.RU