Из-за эпидемии коронавируса отменят двухэтажный поезд «Москва-Воронеж»

13 Апр 2020 2020-04-13T12:51:48+03:00

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РЖД сообщает о внесении в расписание изменений, связанных с сокращением пассажиропотока из-за эпидемии коронавируса. Так, с 15 апреля, временно отменяются 32 поезда дальнего следования. Среди них – фирменный двухэтажный поезд, соединяющий Воронеж со столицей. Периодичность курсирования еще 32 поездов изменится. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте компании.

Как пояснили в пресс-центре РЖД, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Напомним, ранее, с 7 апреля, по той же причине РЖД отменила другой фирменный поезд – 25-ый.

ИСТОЧНИК KP.RU