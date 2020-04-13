Начальник воронежской полиции представил личному составу главка нового зама по охране общественного порядка
Заместителем начальника ГУ МВД России по Воронежской области по охране общественного порядка назначен полковник полиции Геннадий Евгеньевич Минаков.
Геннадий Евгеньевич начал служебную деятельность в 1995 году с должности милиционера батальона милиции отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Центрального района г. Воронежа.
С 1996 года на протяжении восьми лет проходил службу на различных должностях отделения по исполнению административного законодательства ОВД.
В 2004 году стал заместителем начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Центрального района г. Воронежа.
С 2007 года на протяжении пяти лет проходил службу на различных руководящих должностях отдела по работе с личным составом, пройдя путь до заместителя начальника УВД.
В 2012 году был назначен начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Воронежской области.
Имеет государственные и ведомственные награды.
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