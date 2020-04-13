2020-04-13T11:44:22+03:00
Общество

Начальник воронежской полиции представил личному составу главка нового зама по охране общественного порядка

Им стал полковник полиции Геннадий Минаков
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Заместителем начальника ГУ МВД России по Воронежской области по охране общественного порядка назначен полковник полиции Геннадий Евгеньевич Минаков.

Геннадий Евгеньевич начал служебную деятельность в 1995 году с должности милиционера батальона милиции отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Центрального района г. Воронежа.

С 1996 года на протяжении восьми лет проходил службу на различных должностях отделения по исполнению административного законодательства ОВД.

В 2004 году стал заместителем начальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Центрального района г. Воронежа.

С 2007 года на протяжении пяти лет проходил службу на различных руководящих должностях отдела по работе с личным составом, пройдя путь до заместителя начальника УВД.

В 2012 году был назначен начальником управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Воронежской области.

Имеет государственные и ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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