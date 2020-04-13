В Воронеже в Коминтерновском районе опять на весь день отключат воду

13 Апр 2020 2020-04-13T11:12:53+03:00

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В «РВК-Воронеж» сообщили о том, что 14 апреля продолжат ремонт магистрального трубопровода диаметром 1 000 миллиметров. Из-за этого вновь, как и 9 апреля, скорее всего не будет воды на всех верхних этажах – с шестого и выше – жилых домов Коминтерновского района. Краны могут «пересохнуть» во временной промежуток с 10.00 до 20.00. Исключение, как и 9 апреля, будет у кварталов, находящихся в границах улиц Хользунова, Шишкова, 45 Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого и Московского проспекта. Там воду отключать не будут.

- Поскольку водовод магистральный, мы приняли решение провести его ремонт в несколько этапов, чтобы не «осушать» станции полностью и свести к минимуму неудобства для жителей района, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. - Работы проведем, снизив давление и запустив резервные линии. Будем стараться поддерживать водоснабжение на уровне этажей с первого по пятый в многоквартирных домах, но рекомендуем жителям Коминтерновского района сделать запас воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU