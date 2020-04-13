2020-04-13T11:02:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемия коронавируса в Воронеже: кто из воронежских семей будет получать доплаты на детей до трех лет

И куда надо обращаться
Елена ФЕДЯШЕВА
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Право на доплату имеют и семьи, израсходовавшие маткапиталПраво на доплату имеют и семьи, израсходовавшие маткапиталФото: из архива «КП»
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В воронежском отделении Пенсионного фонда рассказали, кому по указу президента от 7 апреля 2020 года положены ежемесячных доплаты на детей до трех лет в размере 5000 рублей.

- Выплата положена всем семьям с детьми в возрасте до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы, - пояснили в ПФ России.

Для этого надо подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – Фонд самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Заявления также принимаются в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

- Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Обратиться надо успеть до 1 октября, а выплаты семьи получат за все месяцы с апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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