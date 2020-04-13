2020-04-13T10:53:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель протаранил столб и чудом остался жив

Он вместе с пассажиром попал в больницу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Столб расплющил часть крыши "Хендая".Столб расплющил часть крыши "Хендая".Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области
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12 апреля в 16.30 в Таловой у дома № 1 по улице Советской случилось ДТП.

- 40-летний житель Краснодарского края, руливший «Хендай-Акцент», не справился с управлением и съехал в кювет, а потом налетел на столб линии электропередач, который упал на крышу иномарки, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. – В аварии получил травмы сам водитель и его 38-летний пассажир, житель Белгородской области. Мужчину, управлявшего «Хендаем», протестировали на алкоголь, оказалось, что он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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