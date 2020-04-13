2020-04-13T10:35:34+03:00
Общество

Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»

Количество оплат с помощью сервиса ежемесячно увеличивается более чем на 30%
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Предприятия, которые стремятся сохранить доход в условиях самоизоляции граждан, активно внедряют или расширяют свои сервисы доставки и подключают дополнительные услуги, которые позволяют принимать безналичные платежи. Чтобы покупатели могли оплатить товар безналично в момент доставки, предприниматели все чаще делают выбор в пользу «Плати QR»: в отличие от традиционного торгового эквайринга этот сервис позволяет малому и микробизнесу принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или «Тинькофф». Кассиры и курьеры заходят в мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн по специальному доступу кассира, который позволяет принимать оплату и генерировать QR-коды. Активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Новая реальность диктует новые условия для малого и микробизнеса. Для сохранения дохода многие предприниматели меняют схему работы и адаптируются под потребности рынка, переходя в режим доставки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность совершения платежей, все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса "Плати QR", который позволяет совершать оплату бесконтактно».

Наблюдая повышенный спрос на сервис «Плати QR», Сбербанк активно развивает данное направление. Уже доступны новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж: на кассе супермаркета и в вендинговом автомате. До конца апреля у предприятий появится возможность интегрировать оплату по QR-коду в свои сайты и тем самым обеспечить новый клиентский опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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