С начала эпидемии коронавируса в Воронеже провели 9622 исследования на наличие вируса
По данным на 12 апреля лаборатория управления Роспотребнадзора по Воронежской области провела 9622 исследования материала, взятого у пациентов на наличие коронавируса, в том числе у прибывших из стран, неблагополучных по инфекции, и прациентам с внебольничными пневмониями.
- Тест-системы, зарегистрированные в России и используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Напомним, на утро 13 апреля, диагноз «коронавирус» лабораторно подтвердили у 49 жителей региона. 12 человек выздоровели и выписаны из больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU