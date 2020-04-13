2020-04-13T10:24:43+03:00
Коронавирус Covid-19

С начала эпидемии коронавируса в Воронеже провели 9622 исследования на наличие вируса

Анализы в обязательном порядке делают группам риска и больным с пневмониями
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Юлии Пыхаловойфото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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По данным на 12 апреля лаборатория управления Роспотребнадзора по Воронежской области провела 9622 исследования материала, взятого у пациентов на наличие коронавируса, в том числе у прибывших из стран, неблагополучных по инфекции, и прациентам с внебольничными пневмониями.

- Тест-системы, зарегистрированные в России и используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, на утро 13 апреля, диагноз «коронавирус» лабораторно подтвердили у 49 жителей региона. 12 человек выздоровели и выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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