2020-04-13T09:52:20+03:00
Происшествия

В воронежской маршрутке №90 из-за резкого торможения покалечились пассажиры

Помощь врачей понадобилась 7-летней девочке и 46-летней женщине
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествияПолицейские проводят проверку обстоятельств происшествияФото: из архива «КП»
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В воскресенье, 12 апреля, около 11.45 у дома №17 на улице Остужева в маршрутке из-за резкого торможения упали и получили ранения два пассажира. За рулем ПАЗа №90, следовавшего по Ленинскому проспекту со стороны Богдана Хмельницкого в сторону улицы Димитрова, находился 25-летний водитель. По какой причине он совершил экстренное торможение, не известно, это предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В результате р6езкого торможения упали и получили ранения два пассажира – 7-летняя девочка и 46-летняя женщина.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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