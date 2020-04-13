В воронежской маршрутке №90 из-за резкого торможения покалечились пассажиры

13 Апр 2020 2020-04-13T09:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 апреля, около 11.45 у дома №17 на улице Остужева в маршрутке из-за резкого торможения упали и получили ранения два пассажира. За рулем ПАЗа №90, следовавшего по Ленинскому проспекту со стороны Богдана Хмельницкого в сторону улицы Димитрова, находился 25-летний водитель. По какой причине он совершил экстренное торможение, не известно, это предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

В результате р6езкого торможения упали и получили ранения два пассажира – 7-летняя девочка и 46-летняя женщина.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU