2020-04-13T08:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцы в разгар эпидемии коронавируса выстроились в очередь в храм

Толпы прихожан заметили в Вербное воскресенье у храма Ксении Петербуржской
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Вербное воскресенье, 12 апреля, десятки воронежцев выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в храм Ксении Петербуржской на улице Жукова в Северном районе. Прихожане стояли плотной толпой на улице и у входа в церковь, наплевав на рекомендации врачей о соблюдении безопасной дистанции в период эпидемии коронавируса. Видео с места событий разместил в соцсетях очевидец.

Напомним, ранее горожанам рекомендовали избегать мест скопления народа, в том числе и церквей, оставаться дома и молиться в одиночестве. По данным последних дней, в Воронежской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. На 13 апреля их число достигло 49, в воскресенье болезнь заподозрили еще у 17 человек. Два человека умерли: мужчина с подтвержденным диагнозом и женщин с предварительно положительным анализом.

Началась страстная неделя, когда православные особенно усердно молятся и - в обычное время – часто посещают храмы. Однако в этом году эпидемия коронавируса внесла в пост и подготовку к Пасхе серьезные изменений. «Комсомолка» отправила в воронежскую митрополию запрос о том, в каком режиме будут проходить основные пасхальные мероприятия: праздничные службы, освящение куличей, доставка Благодатного Огня. Ответ опубликуем в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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