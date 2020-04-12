2020-04-12T20:00:19+03:00
Общество

На рабочей неделе воронежцев ждут температурные качели и дожди

Днем столбик термометра будет подниматься до +18, а ночью опускаться до 0
Юлия ДИДЕНКО
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Осадки ожидаются в ночное время суток.Осадки ожидаются в ночное время суток.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на рабочей неделе с 13 по 17 апреля местных жителей ждут температурные качели. Если ночью температура опустится до нуля, то днем воздух прогреется до +18 градусов. Об этом сообщили региональном Гидрометцентре.

Так, в ночь на понедельник, 13 апреля, столбик термометра опустится до нуля. Будет облачно, временами ожидаются осадки. Ветер западный 2 м/с. Днем воздух прогреется до +15. Прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

Ночью во вторник, 14 апреля, столбик термометра опустится до +7 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5 м/с. Днем синоптики прогнозируют до 18 градусов тепла, облачность и отсутствие осадков. Ветер южный 7 м/с.

В ночь на среду, 15 апреля, пройдет дождь. Будет +3 градуса. Ветер южный 3 м/с. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Ожидается облачность и небольшой дождь. Ветер западный 6 м/с.

Ночью в четверг, 16 апреля, ожидается +2 градуса тепла, облачность, временами дождь. Ветер западный 5 м/с. Днем воздух прогреется 12 градусов. Будет облачно, а также пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 м/с.

В ночь на пятницу, 17 апреля, столбик термометра опустится до +4. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 7 м/с. Днем будет +15 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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