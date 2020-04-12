Воронежские полицейские поддержали местных жителей на самоизоляции песней

12 Апр 2020 2020-04-12T19:02:36+03:00

Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области подготовили видеоролик для жителей Черноземья. Сотрудники Культурного центра ГУ МВД России по Воронежской области приняли эстафету от Челябинской области

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Воронежские полицейские решили поддержать воронежцев, находящихся на самоизоляции. Сотрудники Культурного центра при региональном главке МВД сняли клип на песню Андрея Момсякова «Мы живем». Стражи порядка приняли эстафету во всероссийском флешмобе на создание видеоролика от Челябинской области.

Правоохранители напомнили о том, что очень важно сохранять позитивное настроение в различных жизненных ситуациях, а также беречь себя и своих близких.

- Жизнь бывает разной. В ней есть и белые полосы, и черные. Но мы призываем вас не унывать и относиться ко всему позитивно, - отметили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU