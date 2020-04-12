В центре Воронежа жители четырех улиц остались без воды из-за аварии

12 Апр 2020 2020-04-12T17:36:21+03:00

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В Воронеже жители домов на проспекте Революции и улицах Арсенальной, Смоленской и Максима Горького остались без воды из-за аварии. Об этом в воскресенье, 12 апреля, в редакцию «КП-Воронеж» сообщили читатели.

В пресс-службе «РВК-Воронеж» рассказали, что на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм в районе Проспекта Революции произошла утечка.

- На продолжительность работ повлияла близость сопутствующих коммуникаций, тесная застройка и связанная с этим необходимость тщательного обследования сетей с тем, чтобы найти точное место утечки и приступить к разработке котлована. в настоящее время место технологического повреждения найдено. земляные работы начаты. Учитывая небольшой диаметр трубопровода, после обнаружения места повреждения на водоводе, работы будут завершены в максимально сжатые сроки, - прокомментировали в «РВК».

На месте работают четыре единицы спецтехники.

С 17.30 к дому №9а на проспекте Революции организуют подвоз технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU