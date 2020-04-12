2020-04-12T16:50:31+03:00
Общество

В Воронежской области нарушителей противопожарного режима выслеживают с помощью беспилотников

Из-за этого сократилось количество возгораний
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области.Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области.
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В Новоусманском районе нарушителей противопожарного режима ловят с помощью беспилотной авиации. На такой жесткий и решительный шаг спасателей подтолкнула крайне тяжелая обстановка в области, связанная с пожарами – за март и начало апреля в регионе произошло около 1,5 тысяч ландшафтных пожаров, практически все – рукотворные.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области, в 70 случаях из 100 пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем – разведенные мусорные костры из-за отсутствия контроля превращаются в гигантские палы травы. 8 апреля едва не сгорело три СНТ - почти 850 участков, от огня с трудом отбили село Щучьи Пески.

Из-за применения беспилотников нарушителей стало гораздо меньше. Если до рейдов в Новоусманском районе было от 10 до 15 загораний, то сейчас обнаруживают максимум три. А во время проверки в воскресенье, 12 апреля, не было составлено ни одного протокола.

Напомним, с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено ездить в лес и разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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