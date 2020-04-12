Воронежцев приглашают в онлайн-путешествие по регионам России
Воронежцам предложили провести месяц самоизоляции в онлайн-путешествиях по регионам России. Для этого всем желающим необходимо лишь завести электронный паспорт. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на туристско-информационный центр.
Путешествия представляют собой ответ на вопросы викторины, за которые участник получает баллы. Накопленные бонусы остаются на счете. Затем их можно будет использовать в реальных поездках по стране до конца 2021 года.
Чтобы присоединиться к акции «Путешествуй по электронному паспорту», необходимо зайти на сайт организаторов с мобильного телефона и перейти по ссылке в мессенджер, где вам предложат оформить документ, введя свой город и, по желанию, номер телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU