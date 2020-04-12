Воронежцев приглашают в онлайн-путешествие по регионам России

12 Апр 2020 2020-04-12T14:03:47+03:00

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Воронежцам предложили провести месяц самоизоляции в онлайн-путешествиях по регионам России. Для этого всем желающим необходимо лишь завести электронный паспорт. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на туристско-информационный центр.

Путешествия представляют собой ответ на вопросы викторины, за которые участник получает баллы. Накопленные бонусы остаются на счете. Затем их можно будет использовать в реальных поездках по стране до конца 2021 года.

Чтобы присоединиться к акции «Путешествуй по электронному паспорту», необходимо зайти на сайт организаторов с мобильного телефона и перейти по ссылке в мессенджер, где вам предложат оформить документ, введя свой город и, по желанию, номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU