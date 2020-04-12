В Воронежской области мужчина похитил телефон знакомого во время застолья

12 Апр 2020 2020-04-12T13:43:49+03:00

А затем через мобильный банк перечислил себе 90 тысяч рублей

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В Ольховатском районе задержали подозреваемого в крупной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 12 апреля.

Выяснилось, что в январе этого года в селе Юрасовка в доме у 43-летнего местного жителя мужчина распивал спиртные напитки в компании общих знакомых. Во время застолья он украл телефон хозяина жилья.

Позже он выяснил, что к похищенному телефону подключен мобильный банк. И за месяц мужчина перевел через него 90 тысяч рублей на свою карту и карты знакомых. Затем он обналичивал деньги и тратил на личные нужды.

Лишь через месяц собственник телефона решил обратиться в полицию, когда все-таки понял, что с его счета похищают деньги.

Правоохранители выяснили, что к похищению может быть причастен 30-летний местный житель. Его задержали. В отделе полиции он признал вину. На него возбудили ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU